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Dünya

Eski Lübnan Başbakanı Hariri: Beyrut'taki silah sesleri menfur iç savaş manzaralarını hatırlattı

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, bugün başkent Beyrut'ta yaşanan silahlı olayların geçmişteki iç savaş manzaralarını zihinlerde canlandırdığına dikkati çekti.

Mahmut Geldi   | 14.10.2021
Eski Lübnan Başbakanı Hariri: Beyrut'taki silah sesleri menfur iç savaş manzaralarını hatırlattı Fotoğraf: Houssam Shabaro/AA

Beyrut

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Hariri, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçisi göstericilerin üzerine ateş açılmasının ardından yaşanan silahlı çatışmaları yazılı açıklamayla değerlendirdi.

"Beyrut'ta silah ve roket seslerinin yanı sıra silahlı kişilerin sokağa inmesi, menfur iç savaş manzaralarını hatırlattı." ifadelerini kullanan Hariri, herkese sorunların çözümü için diyaloğu tercih etmeleri ve fitneden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerine önlemleri artırmanın yanı sıra silahlı kişilerin yakalanması ve bunlara karşı sivilleri koruma çağrısı yapan Hariri, bugünkü olayların, iç barışı tehlikeye atan oyunlara karşı herkese bir uyarı mesajı oluşturması temennisinde bulundu.

Öte yandan Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan da yaptığı yazılı açıklamada, Beyrut'taki olayları kınadı. Deryan, "Lübnan, ulusal birlik gerektiren tehlikeli bir aşamadan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı, ancak başkent sokaklarında endişe sürüyor.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir, hakim Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" itham ediyor.

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