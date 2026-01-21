Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,860.69
ETH/USDT
2,977.30
BTC/USDT
89,634.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de suikaste uğramasıyla ilgili davada yargılanan Yamagami Tetsuya ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Emirhan Demir, Ahmet Furkan Mercan  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

Ankara

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Nara Bölge Mahkemesinde düzenlenen karar duruşmasında, eski Başbakan Abe'nin Temmuz 2022'de uğradığı suikasta ilişkin davada hüküm verildi.

Karar duruşmasında söz alan Yamagami'nin avukatı, verilebilecek hapis cezasının 20 yıldan fazla olmaması gerektiğini savunarak, katil zanlısının “"dini bir grup tarafından" zarar gördüğünü ve çocukluk döneminin kendisini "Abe'yi öldürmeye motive ettiğini" iddia etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nara Bölge Mahkemesi Hakim Heyeti Başkanı Tanaka Şiniçi, heyet kararı doğrultusunda Yamagami'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Abe'nin suikasta uğraması

Abe, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmış, 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermiş ve FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin davanın 3 yılın ardından 28 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmasında Yamagami, suçunu kabul etmişti.

Japon lider, önce 2006-2007 ve ardından 2012-2020 dönemindeki iktidarlarıyla "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

Trump, suikast girişimine uğraması halinde İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi

Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten Japonya'ya uçak teslimatı

Japonya Başbakanı, erken seçimler için 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisinin feshedileceğini duyurdu

Japonya Başbakanı, erken seçimler için 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisinin feshedileceğini duyurdu
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı
Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi

Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet