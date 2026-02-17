Dolar
43.73
Euro
51.85
Altın
4,897.97
ETH/USDT
2,003.40
BTC/USDT
68,047.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in bölünmüş durumda olduğunu ve bu şekilde hayatta kalamayacağını dile getirdi.

Faruk Hanedar  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı'nda iç ve dış siyasete dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in başarısızlık bir liderlikle yönetilmesine izin vermeyeceğini ileri süren eski başbakan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümet ortağı olmayacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bennett, mevcut hükümetin İsrail'i içeride hiç olmadığı kadar böldüğünü ve ülkesinin bu bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını kaydetti.

Konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı açıklamalar da yapan ve "Türkiye'nin yeni İran olduğunu" savunan Bennett, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, İsrail'i kuşatmak isteyen sofistike ve tehlikeli bir düşmandır." iddiasında bulundu.

Türkiye'nin bölgedeki etkisinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Bennett, Türkiye'nin Katar ve Suriye ile olan ilişkisine ve Gazze Barış Kurulu'ndaki rolüne işaret ederek Ankara'nın liderliğinde İsrail'e karşı yeni bir "Müslüman Kardeşler" ekseni oluşturduğunu ileri sürdü.

Bennett, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer desteğine sahip olduğunu ve Suudi Arabistan'ı da İsrail'e karşı kışkırttığını iddia etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde "2025 Yılı Akademik Ödül Töreni" düzenlendi
Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi

Eski İsrail Başbakanı Bennett, ülkesinin iç siyasette bölünmüş durumda hayatta kalamayacağını söyledi

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı

MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım

Sıcaklıklar perşembe günü 8 ila 10 derece düşecek

Sıcaklıklar perşembe günü 8 ila 10 derece düşecek
Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet