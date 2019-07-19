Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
102,169.90
Altın
1,432.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tahliye

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.

Betül Yürük   | 19.07.2019
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tahliye

Pennsylvania

Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edildi.

Yetkililer, cezaevine giden AA muhabirlerine, Atilla'nın sabah saatlerinde serbest bırakıldığını teyit etti. 

Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Hakan Atilla tahliye edildi

Hakan Atilla tahliye edildi

'S-400 güvenliğimiz için bir hamle'

TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti

Trump tarafından hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor

Trump tarafından hedef gösterilen Ilhan Omar'a destek büyüyor
Ruhani Fransa Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile ateşkes sağlamasını' istedi

Ruhani Fransa Cumhurbaşkanı'ndan 'ABD ile ateşkes sağlamasını' istedi
Trump'tan Türkiye açıklaması

Trump'tan Türkiye açıklaması