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Dünya

Eski ABD Hazine Bakanı TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracak

Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Eski ABD Hazine Bakanı TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracak

New York

Mnuchin, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Temsilciler Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarının geçmesi ve TikTok'un satılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

TikTok'u satın almak için bir grup oluşturacağını söyleyen Mnuchin, "Bunun ABD'li işletmelere ait olması gerekir. Çinlilerin bir ABD şirketinin Çin'de böyle bir şeye sahip olmasına asla izin vermesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, böyle bir anlaşmada diğer yatırımcıların kim olacağını belirtmezken, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji devlerinin, antitröst sorunları oluşturabileceği için satın alma grubuna dahil olmayacağını dile getirdi.

Uygulamayı kullanıcıların sevdiğini ve kapatılmaması gerektiğini savunan Mnuchin, "Uygulamanın ABD'de yeniden oluşturulması gerekiyor. Bizim teknolojimiz olması gerekiyor. Çinlilerin kontrolünde olmamalı. Umarım Çin'in teknoloji transferi olmadan satılmasına izin vereceği bir çözüm bulabiliriz." diye konuştu.

TikTok'un satılması veya yasaklanması isteniyor

ABD Temsilciler Meclisi, "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek Senato'ya göndermişti.

Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini belirtiyor.

TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

Tasarının Temsilciler Meclisinden büyük çoğunlukla geçmesinin ardından gözler, tasarının gönderildiği Senato'ya çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden, tasarıyı, masasına gelmesi durumunda ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.

TikTok CEO'su satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti

Çin hükümetinin ByteDance'in TikTok'u ABD'li bir alıcıya satmasına izin verip vermeyeceği belirsizliğini korurken, TikTok, platformundaki videolar aracılığıyla kullanıcı tabanına yönelik tasarıya karşı lobi faaliyeti yürütüyor.

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti.

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