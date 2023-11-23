Eşek Adası sakinleri ulaşım zorluğu nedeniyle sıkıntı yaşıyor
Sisam Adası'nın güneyinde ve Aydın kıyılarına yaklaşık 10 deniz mili uzaklıkta bulunan Eşek Adası'na (Agathonisi) yaklaşık bir aydır düzenli deniz yolu ulaşımının yapılamamasının Ada sakinlerini zor durumda bıraktığı kaydedildi.
Atina
Yunanistan'da Mega TV'ye konuşan Eşek Adası Belediye Başkanı Evangelos Kotoros, Ada'ya ulaşımı sağlayan deniz yolu şirketleriyle sözleşmenin yenilenmesi gerektiğini ancak henüz bunun yapılamadığını ifade etti.
Bu nedenle deniz yolu ulaşımının yaklaşık bir aydır aksadığını belirten Kotoros, Ada'daki temel ihtiyaç maddelerinde de eksiklikler görülmeye başlandığını bildirdi.
Kotoros, düzenli sefer yapan büyük gemilerin kullanılamaması, sadece küçük teknelerle düzensiz seferlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle, ihtiyaçları karşılayan nakliye araçlarının Ada'ya ulaşımının mümkün olamadığına işaret etti.
Ada sakinlerinin başta Sisam Adası olmak üzere komşu büyük adalardaki doktor randevularına da gidemediğini ifade eden Kotoros, Ada'nın tek işletmesi olan balık çiftliğinin de ulaşımdaki zorluklar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Oniki Adalar'dan biri olan Eşek Adası'nda yaklaşık 150 kişi yaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.