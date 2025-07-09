Atina'ya yaklaşık 60 kilometre uzaktaki Oropos'ta orman yangını çıktı
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Oropos'ta çıkan orman yangını nedeniyle bölgede alarma geçildi.
Atina
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Oropos'a bağlı Asprohori yerleşim biriminin ormanlık ve tarım alanında yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İtfaiye ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale etti.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan İtfaiyeciler Birliği Başkanı, sık bir ormanlık alanda çıktığı için yangının söndürülmesinin zor olduğunu kaydetti.
Öte yandan, yangının Asprohori'ye yaklaşması nedeniyle Sivil Savunma Genel Sekreterliği acil koduyla bölgede yaşayanların cep telefonuna gönderdiği mesajda yerleşim biriminin tahliye edilmesini istedi.
Yangına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 400'e yakın sığınmacının yaşadığı Malakas Göçmen Kampı da yangının genişlemesi halinde tahliye edilmek üzere hazır tutuluyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.