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Dünya

Eş-Şebab, kayıt dışı şeker ticaretinden önemli ölçüde gelir sağlıyor

Somali'de faaliyet gösteren Eş-Şebab terör örgütünün gelirleriyle ilgili hazırlanan bir rapor, örgütün kayıt dışı şeker ticaretinden önemli ölçüde gelir sağladığını ortaya koydu.

Gökhan Kavak   | 15.12.2022
Eş-Şebab, kayıt dışı şeker ticaretinden önemli ölçüde gelir sağlıyor

İstanbul

Global Initiative Network tarafından yayımlanan "Terör ve Vergiler" başlıklı raporda, Eş-Şebab'ın gelir kaynaklarına yer verildi.

Raporda, Eş-Şebab örgütünün, Somali'nin komşusu Kenya'ya uzanan şeker ticaretinden önemli ölçüde gelir sağladığı belirtildi.

Kenya'nın şeker ihtiyacını karşılamakta zorlanmasına rağmen yerel şeker üretimini desteklemek için bu üründe yüksek ithalat vergisi uyguladığına dikkat çekilen raporda, bu durumun Somali'den kayıt dışı şeker ticaretini artırdığına işaret edildi.

Raporda, Brezilya'da üretilen ve Dubai üzerinden Somali'ye, sonrasında Kenya'ya ulaşan şekerin, bu "ülkedeki en fazla kaçak mal" olarak tanımlandığı kaydedildi.

İki komşu ülke Kenya ile Somali arasındaki gerginliğin Eş-Şebab'ın bölgedeki etkisini ve gelirlerini artırdığına dikkat çekilen raporda, deniz yoluyla Somali'nin Kismayo Limanı'na gelen malların kara yoluyla Kenya sınırındaki Dhobley bölgesine taşındığı, buradan da Kenya'ya götürüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Eş-Şebab, Kenya'ya şeker ticaretinden elde ettiği vergilerden yıllık 400 ila 800 bin dolar arasında gelir elde ediyor.

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