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Dünya

Ermenistan’da geçen hafta yapılan erken parlamento seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme Partisi” yüzde 53,91, eski Cumhurbaşkanı Koçaryan’ın “Ermenistan İttifakı” yüzde 21,09, eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın desteklediği “Onurum Var İttifakı” yüzde 5,22 oyla parlamentoya girdi.

Ali Cura   | 27.06.2021
Ermenistan’da geçen hafta yapılan erken parlamento seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Erivan

Ermenistan’da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan’ın partisi oyların yüzde 53,91’ini alarak birinci oldu.

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, ülkede geçen hafta sonu yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkede 1 milyon 281 bin 997 seçmenin sandığa gittiğini, katılımın yüzde 49,39 olduğunu belirten Mukuçyan, seçim öncesinde istifa ettikten sonra başbakanlık görevini geçici olarak sürdüren Nikol Paşinyan’ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,91’ini alarak parlamentoya girdiğini bildirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın "Ermenistan İttifakı"nın yüzde 21,09 oy aldığını kaydeden Mukuçyan, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı"nın da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olduğunu aktardı.

Ayrıca Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Mukuçyan, erken parlamento seçimi sonucunda Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisinin 71 milletvekili, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı’nın 29 milletvekili, Sarkisyan’ın desteklediği Onurum Var İttifakı’nın ise 7 milletvekili ile parlamentoda sandalye sahibi olduğunu açıkladı.

Mukuçyan geçen hafta yaptığı açıklamada, resmi olmayan ilk sonuçlara göre kazanan Nikol Paşinyan’ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin aldığı oy oranı ile hükümeti tek başına kurabileceğini söylemişti.

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