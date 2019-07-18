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Dünya

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.

İdris Okuducu   | 18.07.2019
Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İstanbul

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişinin şehit edildiği, 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinden birinin kimlik bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi.

Saldırganın fotoğrafını da paylaşan Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişi hakkında bilgiye sahip vatandaşlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 

Erbil'de dün bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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