Epstein mağdurları, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerden dolayı denetlenmesini istiyor
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurları, Adalet Bakanlığının davaya ilişkin dosyaları yayımlaması sürecinin denetlenmesini talep etti.
Epstein'in mağdurları, Adalet Bakanlığı Başmüfettiş Vekili Don Berthiaume'ye bir mektup yazdı.
Mektupta, "Biz, Adalet Bakanlığı Başmüfettişlik Ofisinden Epstein ile ilgili yayımlanan kayıtları incelemesini ve gelecekteki tüm yayımlanacak kayıtların kurbanların korunması ve ABD yasalarına uyumlu olup olmadığını denetlemesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Halihazırda yayımlanan belgelerin kurbanların korunması konusunda ciddi hatalar içerdiğine işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:
"Yapılan bu hatalar mağdurlara yeni zararlar verdi ve hassas bilgilerin korunmasıyla sorumlu kurumlara yönelik güvenimizi zedeledi."
Jeffrey Epstein olayı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.