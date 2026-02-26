Dolar
43.88
Euro
51.83
Altın
5,186.78
ETH/USDT
2,020.50
BTC/USDT
67,608.00
BIST 100
13,878.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Epstein belgeleri

AB'den Epstein dosyasında adı geçen eski AB Komisyonu üyesi Mandelson'a soruşturma hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2004-2008 yıllarında ticaretten sorumlu Komisyon üyesi olan ve Jeffrey Epstein dosyasında adı sıklıkla geçen İngiliz siyasetçi Peter Mandelson'a yönelik yolsuzluk soruşturması açılmasını talep etti.

Ata Ufuk Şeker  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
AB'den Epstein dosyasında adı geçen eski AB Komisyonu üyesi Mandelson'a soruşturma hazırlığı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2004-2008 yıllarında ticaretten sorumlu Komisyon üyesi olan ve ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasında adı sıklıkla geçen İngiliz siyasetçi Peter Mandelson'a yönelik yolsuzluk soruşturması açılmasını talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB Komisyonu, eski ticaret komiseri Mandelson hakkında soruşturma açılması için Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'ne (OLAF) başvuruda bulundu.

Soruşturmada, Mandelson'un, 2010 yılında avroyu kurtarmak için hazırlanan 500 milyar avroluk paket hakkında Epstein'e bilgi vererek AB kurallarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

Epstein ile bağlantıları bulunan, İngiltere'de Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde bakanlık yapan Mandelson İngiltere'nin Washington Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.

72 yaşındaki Mandelson, 23 Şubat’ta İngiltere’de kamu görevini kötüye kullanmak şüphesiyle gözaltına alınmış, 24 Şubat’ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiltere’deki soruşturma, Mandelson'ın bakan olarak görev yaptığı dönemde piyasa açısından hassas nitelikte bazı resmi bilgileri Epstein'a ilettiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile yakın ilişkileri ortaya çıkan Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: Amacımız avukatların mesleğini güven içinde, saygınlıkla icra edebileceği bir ortam hazırlamak
Bakan Güler: Çok daha güçlü bir Türkiye hedefiyle süreci başarıyla sonuca ulaştırma noktasında kararlıyız
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB'den Epstein dosyasında adı geçen eski AB Komisyonu üyesi Mandelson'a soruşturma hazırlığı

AB'den Epstein dosyasında adı geçen eski AB Komisyonu üyesi Mandelson'a soruşturma hazırlığı

AB'den değişen terör ve şiddet içeren aşırılık yanlısı tehditlerle mücadele için yeni yol haritası

Türkiye, Avrupa rekabet stratejisinin parçası olarak görülmeli

AB, Balkan ülkelerini roaming bölgesine dahil etmeye hazırlanıyor

AB, Balkan ülkelerini roaming bölgesine dahil etmeye hazırlanıyor
AB, İsrail'in yerleşim yerleriyle ticareti neden kesmediğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı

AB, İsrail'in yerleşim yerleriyle ticareti neden kesmediğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı
Epstein ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland hastaneye kaldırıldı

Epstein ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland hastaneye kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet