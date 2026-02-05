Epstein dosyasındaki belgeler, Palantir'in kurucularından Thiel ile ticari ilişkilerini ortaya koyuyor
Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde yazılım şirketi Palantir ile finansal teknoloji şirketi PayPal'ın kurucularından Peter Thiel'in Epstein ile sürdürdüğü ticari ilişki dikkati çekti.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde yazılım şirketi Palantir ile finansal teknoloji şirketi PayPal'ın kurucularından Peter Thiel'in Epstein ile sürdürdüğü ticari ilişki dikkati çekti.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansıdığı dönemde bile Epstein'in girişimciler ve yatırımcılar tarafından desteklendiğini gösteriyor.
Dosyalardaki belgelerde milyarder yatırımcı Thiel'in adı da yer alırken, 100'den fazla belgede Thiel'in 2014'ten 2019'a kadar Epstein ile iş ortaklığını sürdürdüğü görülüyor.
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, söz konusu dönemde Epstein'in Valar Ventures üzerinden "gizli" yatırım fırsatları elde ettiği, Thiel ile Rus istihbarat bağlantılı kişiler arasında toplantılara aracılık ettiği ve eski MI6 yetkilileri tarafından "Rus organize suçlarından kaynaklanan servet" olarak değerlendirilen bir portföy oluşturduğu belgelere yansıyor.
Epstein ile Thiel'in yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuyor
Epstein 2014'te Palantir'e ilgi göstermeye başlarken aynı dönemde Thiel ile yatırım tavsiyesi için e-posta yazışmalarına başlıyor.
Belgeler, Thiel'in Epstein tarafından "harika arkadaşım" olarak nitelendirildiği ve ikilinin yıllar boyunca e-posta ile yüz yüze toplantılarla sürekli iletişim halinde olduğunu gösteriyor.
Bunlara göre, Epstein, Thiel'in kurduğu risk sermayesi şirketi Valar Ventures'a 40 milyon dolar yatırım yaparken, Palantir'den hisse almayı da değerlendiriyor.
Thiel ile Epstein arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çok sayıda e-postada Epstein'in Thiel'e finansal konularda tavsiyelerde bulunduğu da dikkati çekiyor. Thiel'in vergi stratejileri ve yatırım kararlarında Epstein'in görüşlerinden faydalandığı ve girişim sermayesi yatırımları konusunda fikir alışverişinde bulundukları belgelerde görülüyor.
Epstein, 12 Haziran 2014 tarihli bir yazışmada, Thiel'e vergi konularında yardımcı olmayı teklif ederek, "Bireysel vergi rejiminde bazı ayarlamalar gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanıyor. Aynı mesajda Thiel, konuyu daha ayrıntılı görüşmek üzere Epstein ile buluşma isteğini belirtiyor.
Valar Ventures ile ilişkiler derinleşiyor
Belgeler Thiel'in Jeffrey Epstein ile olan kişisel iş ilişkisinin derinliğini ve süresini ortaya koyarken, Epstein'ın hızlı ama gizli bir şekilde Thiel'in yatırım fonunun ortak sahibi olduğunu gösteriyor.
Thiel, 15 Kasım 2014'te Epstein'e gönderdiği e-postada, küresel olarak fintech ve finansal hizmet şirketlerine yatırım yapmak için kurduğu bir risk sermayesi fonu olan Valar Ventures için 10-20 milyon dolar talep ediyor.
Aynı yıl aralık ayında birçok kadının cinsel istismara uğradığını iddia ettiği bir yer olarak bilinen Epstein'ın Manhattan'daki konutunda, Valar yöneticileri Andrew McCormack ve James Fitzgerald ile bir toplantı düzenleniyor.
Toplantıda McCormack ile Fitzgerald’ın şu anda 3 milyar dolarlık varlığı yöneten mikro yatırım uygulaması Stash'a yatırım yapmaya ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.
İki yöneticiyle Epstein'in onlarca yazışmasının yer aldığı belgelerde, McCormack ve Fitzgerald'ın Epstein ile Ağustos 2025’te telefon görüşmesi yapmak ve Kasım 2015'te evinde buluşmak üzere de yazıştığı görülüyor.
Ek yatırımın değerlendirmesi isteniyor
Epstein dosyalarında ortaya çıkan Valar Ventures'ın iç yazışmaları, Thiel ve şirketinin Epstein'i önemli bir ortak olarak gördüğünü doğruluyor.
Bu kapsamda Haziran 2017'de Fitzgerald tarafından Epstein'a gönderilen e-postada "çok gizli" notuyla hassas ve özel yatırım fırsatlarının iletilmesi dikkati çekiyor.
Kasım 2018'de Valar yöneticisi Epstein'ın muhasebecisine, "Jeffrey bizimle tekrar yatırım yapmayı düşünür mü?" diye sorarak ek sermaye talep ediyor.
Epstein'ın utuklanmasından yaklaşık dört ay önce, muhasebecisi "Epstein"e hazırladığı sunum" için Valar Ventures'dan ayrıntılı portföy bilgileri talep ediyor.