AP milletvekilleri, TikTok'un "Epstein dosyaları"nı sansürlediği iddialarının soruşturulmasını istedi
Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup milletvekili, sosyal medya platformu TikTok’un Jeffrey Epstein’e ilişkin içerikleri sansürlediği iddialarının soruşturulması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna çağrıda bulundu.
Brüksel
Politico’nun haberine göre, aralarında merkez sol gruplardan isimlerin de bulunduğu 32 AP üyesi, AB Komisyonuna gönderdikleri mektupta, TikTok’ta "Epstein dosyaları" ile ilgili paylaşımların görünürlüğünün düşürüldüğüne ve bazı içeriklerin platformdan kaldırıldığına yönelik şikayetler bulunduğunu belirtti.
Mektupta, söz konusu uygulamaların ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı açısından ciddi endişelere yol açtığı vurgulanarak, TikTok’un AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğinin incelenmesi talep edildi.
Mektupta, bazı kullanıcıların Epstein’e ilişkin içeriklerinin algoritmik olarak bastırıldığı ve benzer paylaşımların olağan dışı şekilde düşük etkileşim aldığı iddialarına yer verildi.
TikTok ise daha önce benzer suçlamalara verdiği yanıtlarda, içeriklerin teknik nedenlerle veya platformun topluluk kuralları çerçevesinde sınırlandırılabildiğini, belirli bir konuya yönelik sistematik sansür uygulanmadığını savunmuştu.
AB Komisyonu halihazırda TikTok hakkında, çevrim içi platformların yükümlülüklerine ilişkin çeşitli başlıklarda soruşturmalar yürütüyor.