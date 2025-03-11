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Dünya

ENKS’den Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmadan "haberdar olmadıklarını" belirtti.

Bekir Aydoğan  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
ENKS’den Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama

Erbil

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin Erbil merkezli Rudaw'a açıklama yaptı.

Söz konusu anlaşmadan "haberdar olmadıklarını" aktaran Yusuf, ENKS'nin toplanmasının ardından anlaşmaya ilişkin pozisyonlarını duyuracaklarını kaydetti.

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