ENKS’den Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin açıklama
Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmadan "haberdar olmadıklarını" belirtti.
Erbil
Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Faysal Yusuf, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören anlaşmaya ilişkin Erbil merkezli Rudaw'a açıklama yaptı.
Söz konusu anlaşmadan "haberdar olmadıklarını" aktaran Yusuf, ENKS'nin toplanmasının ardından anlaşmaya ilişkin pozisyonlarını duyuracaklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.