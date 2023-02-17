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Dünya

Endonezya'nın Tual kentinin güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Kei Adaları'ndaki Tual kentinin güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın   | 17.02.2023
Endonezya'nın Tual kentinin güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tual kentinin 130 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Söz konusu merkez depremin yerin 38,6 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Endonezya'nın Açe bölgesinde 2004'teki deprem sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

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