Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.
Deprem, 95,2 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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