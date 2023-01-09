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Dünya

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Saadet Firdevs Aparı   | 09.01.2023
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.

Deprem, 95,2 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


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