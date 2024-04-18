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Dünya

Endonezya'daki yanardağ patlaması nedeniyle Manado kentindeki havalimanı geçici kapatıldı

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Endonezya'daki yanardağ patlaması nedeniyle Manado kentindeki havalimanı geçici kapatıldı

Ankara

Antara News'in haberine göre, Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı yetkililerinden Maya Damayanti konuya ilişkin açıklama yaptı.

Damayanti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda dün meydana gelen volkanik patlama nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını ve 15 uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Yanardağdaki patlama nedeniyle tahliye kararı

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, dün yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirmişti.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi de son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.

Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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