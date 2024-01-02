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Dünya

Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından 1172 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki bir yanardağın patlamasının ardından bölgede ikamet eden 1172 kişi tahliye edildi.

Salih Okuroğlu  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından 1172 kişi tahliye edildi

Ankara

Cakarta merkezli Antara News'un haberine göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı dün faaliyete geçti.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamada, volkanik faaliyetten etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakininin tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer, tahliye edilenler için barınaklar kurulduğunu, gıda ve battaniye temin edildiğini aktardı.

Bölgede inceleme başlatıldığı da bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, yanardağın 1000 ila 1500 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.

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