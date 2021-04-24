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Dünya

Endonezya'da Myanmar krizini görüşmek üzere ASEAN liderleri toplantısı başladı

Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi görüşmek üzere Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği liderler toplantısı başladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.04.2021
Endonezya'da Myanmar krizini görüşmek üzere ASEAN liderleri toplantısı başladı

Kuala Lumpur

Endonezya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 13.40'ta başkent Cakarta'da başlayan toplantıda Filipinler, Laos ve Tayland hariç 7 Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesinin lideri, Myanmar krizini görüşmek için bir araya geldi.

ASEAN'ın dönem başkanı Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yönettiği toplantıya Myanmar'ın askeri hükümet lideri General Min Aung Hlaing, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen katıldı.

Tayland, Laos ve Filipinler ise dışişleri bakanı düzeyinde katılım sağladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, toplantıya ilişkin dünkü açıklamasında, "Yarınki toplantıda, Myanmar halkı için iyi adımlar atılacağı konusunda mutabakata varacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekilleri tarafından 16 Nisan'da kurulan ve "sivil hükümet" olarak görülen Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), ASEAN toplantısında temsil edilmek istediklerini açıklamıştı.

Endonezya, Malezya ve Myanmarlı hak grupları da ASEAN'ın liderler toplantısına NUG'yi davet etmemesini eleştirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 745 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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