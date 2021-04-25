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Dünya

Endonezya'da kayıp denizaltının enkazı Bali Adası açıklarında bulundu

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 53 kişilik mürettebatının yaşamını yitirdiği denizaltının enkazı bulundu.

Emel Öz   | 25.04.2021
Endonezya'da kayıp denizaltının enkazı Bali Adası açıklarında bulundu

Ankara

Channel News Asia'daki habere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono yaptığı basın toplantısında KRI Nanggala-402 adlı denizaltıya ait olduğu sanılan enkazın Bali Adası açıklarında tespit edildiğini bildirdi.

Margono batan denizaltının üç parçaya ayrıldığını belirtti.

KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.

Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

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