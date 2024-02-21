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Dünya

Endonezya, dijital platformların haber içerikleri için ödeme yapmasını zorunlu hale getiriyor

Endonezya, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini yayımlamadan önce yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Dilara Karataş  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Endonezya, dijital platformların haber içerikleri için ödeme yapmasını zorunlu hale getiriyor

Ankara

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ağustosta yürürlüğe girecek yeni düzenleme, medya şirketlerinin dijital platformlarla gelir ve veri paylaşımı gibi çeşitli ortaklıklar kurmasının da önünü açıyor.

Düzenleme, yerel medya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin yanı sıra dijital platformların güvenilir kuruluşlarca üretilen haber içeriklerine öncelik vermesini, eğitim programlarına katkıda bulunmasını ve ülkede sahte haberlerin yayılmasının engellenmesini de içeriyor.

Söz konusu düzenlemeyle, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini arama sonuçlarında herhangi bir ücret ödemeden kullanması nedeniyle yayıncıların gelir kaybettiklerine ilişkin şikayetlerini gidermek amaçlanıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, platformlar arasında beklentilerin farklı olmasından dolayı orta yolu bulmanın zor olduğunu belirtti.

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