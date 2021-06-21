Euro
10.45
Dolar
8.76
BIST 100
1,398.52
Altın
1,782.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 21.06.2021
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Ankara

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 536 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 445'e yükselirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 956'ya çıktı.

Güneydoğu Asya’da en fazla vaka sayısının ve virüse bağlı ölümlerin görüldüğü ülke Endonezya oldu.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya’da, hastane yataklarında doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığı kaydedildi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 bin 233 artarak 1 milyon 801 bin 761’e çıktı.​​​​​​​

Ülkede, şimdiye kadar iki doz aşı yapılan kişi sayısı 12,3 milyon, tek doz aşılanan kişi sayısı ise 10,9 milyon olarak kayıtlara geçti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor
Biden yönetimi dünya ile paylaşacakları 55 milyon doz aşının daha dağıtım planını açıkladı
Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini genişletecek
Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Benzer haberler

Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı

Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı

Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 825'e yükseldi

Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor

Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı

ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı
Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türkiye-Ruanda ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türkiye-Ruanda ilişkilerini değerlendirdi