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Dünya

Elon Musk'ın Donald Trump ile X'te yapacağı yayında teknik sorun yaşandı

Elon Musk'ın Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile X sosyal medya platformunda yapacağı yayında teknik sorun yaşandı.

Dilara Zengin Okay  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Elon Musk'ın Donald Trump ile X'te yapacağı yayında teknik sorun yaşandı

Washington

Türkiye saatiyle 03.00'de başlaması planlanan yayına birçok kullanıcı erişemediğini bildirdi.

Musk, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "X üzerinde büyük bir DDOS saldırısı olduğu görülüyor. Bunu durdurmak için çalışıyoruz. En kötü ihtimalle, daha az sayıda canlı dinleyici ile devam edeceğiz ve konuşmayı daha sonra yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sistemi daha önce 8 milyon eşzamanlı dinleyici ile test ettiklerinin bilgisini paylaşan Musk, yayına daha az sayıda eşzamanlı dinleyici ile devam edeceklerini ve ardından düzenlenmemiş kaydı yayınlayacaklarını belirtti.

Musk'ın Trump ile yayını teknik sorun nedeniyle planlanan saatinden geç başladı.

DDOS (Distributed Denial-of-Service) saldırısı, bir sistemi belirli kapasite sınırlarının üstünde veriye maruz tutma yoluyla düzenlenen saldırılar sonucu kullanıcıların sisteme veya siteye girişinin engellenmesi anlamına geliyor.

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