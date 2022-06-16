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Dünya

Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı olarak DeSantis'i destekleyebileceğini söyledi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyebileceğini belirterek, Kasım 2022'deki ara seçimlerde ise Cumhuriyetçilerin büyük bir zafer kazanacağını kaydetti.

Dildar Baykan Atalay   | 16.06.2022
Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı olarak DeSantis'i destekleyebileceğini söyledi

Washington

Musk, bir Twitter kullanıcısının 2024'te kimi desteklemeye yakın olduğunu sorması üzerine "DeSantis" yanıtını verdi.

Bu yıl kasımda yapılacak ara seçimlere ilişkin Musk, Teksas'taki ön seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliği adaylık yarışını kazanan Mayra Flores hakkındaki bir makaleye Twitter'dan yanıt verdi.

Musk, "Mayra Flores'e oy vererek, hayatımda ilk kez bir Cumhuriyetçiye oy vermiş oldum. 2022'de büyük bir kırmızı (Cumhuriyetçi) dalga geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

DeSantis ise konuya ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Musk'ın Güney Afrika'da doğmasına atıfta bulunan DeSantis, "Afrika kökenli Amerikalıların desteğini memnuniyetle karşılıyorum, başka ne denir?" ifadesini kullandı.

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