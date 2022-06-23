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Dünya

Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Ekvador'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protesto ettiği gösterilerde çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sinan Doğan   | 23.06.2022
Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Bolivar

Ekvador'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protesto ettiği gösterilerde çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ulusal grev kapsamında 13 Haziran'dan bu yana hükümeti protesto eden binlerce kişi, başkent Quito'nun merkezi dahil birçok kentte polisle çatıştı.

Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 4 eylemci öldü, 18'i ağır 100'den fazla gösterici yaralandı.

Ekvador Yerli Uluslar Konfederasyonu (Conaie), hükümetin diyalog teklifine bazı şartların kabul edilmesi halinde masaya oturacaklarını duyurdu.

Konfederasyon, hükümetten, 6 kentte ilan edilen OHAL'in kaldırılmasını, benzin fiyatlarının düşürülmesini, işsizlik sorununun çözülmesini, tarım fiyatlarının düzenlenmesini ve suçla mücadelede güvenlik önlemlerinin artırılması gibi bir dizi talepte bulundu.

Öte yandan Başsavcılık binasına taş ve molotof kokteyliyle saldıran göstericilere polis, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başsavcı Diana Salazar, Twitter hesabından binaya yapılan saldırıya tepki göstererek, "Aradıkları şey orada değil. Bu aşırılıklar toplumsal protesto değil, suçtur. Barış, akıl sağlığı ve her şeyden önce kanuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Diyalog çabası sürüyor

Polis, bugünkü yürüyüşün amacının Devlet Başsavcılığı binasının ele geçirilmesi olduğunu öne sürerek, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Francisco Jimenez, açıklamasında, yerlilerin taleplerinin incelendiğini belirterek, diyalog sürecinin başlatılması için çabaladıklarını kaydetti.

Olayların kontrolden çıktığı bazı bölgelerde, polise askeri güçlerin de destek verdiği ve eylemcilere müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yerli liderden polise tepki

Conaie Başkanı Leonidas Iza, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını vurgulayarak, polisten şiddeti durdurmasını ve hükümetten somut adımlar beklediklerini söyledi.

Diyaloğa açık olduklarını hatırlatan Iza, daha önce hükümetler tarafından aldatıldıklarını ve bu sefer geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Eylemlerin şiddetlenmesi üzerine Lasso tarafından 18 Haziran'da 3 kentte ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararı sonrasında 6 kentte çıkarılmıştı.

Lasso, bazı grupların ülkenin demokrasisini hedef aldığını belirterek, güvenlik güçlerinin buna izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Yaklaşık 10 gün süren şiddetli eylemler sonucunda ülke geneli 12 kişi ölmüş 1500 kişi yaralanmıştı.

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