Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Bogota
Yerel basına göre, Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çeteler arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada 22 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 kişilik silahlı bir çete mahalleye girerek çok sayıda eve baskın düzenledi.
Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis, saldırılardan "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesini sorumlu tuttu.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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