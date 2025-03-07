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Dünya

Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Ekvador'da çeteler arasında çıkan çatışmada 22 kişi öldü

Bogota

Yerel basına göre, Guayaquil kentine bağlı Nueva Prosperina bölgesinde bir gecekondu mahallesinde çeteler arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 22 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 kişilik silahlı bir çete mahalleye girerek çok sayıda eve baskın düzenledi.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis, saldırılardan "Los Tiguerones" adlı organize suç çetesini sorumlu tuttu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.





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