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Dünya

Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu

İngiliz müzayede evi Sotheby's dünyanın en büyük kesim siyah elmasını açık arttırmayla satışa çıkardı.

Bilal Acar   | 03.02.2022
Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu Fotoğraf: Raşid Necati Aslım / AA

Londra

Sotheby's'in İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde sergilenmeye başlanan "Enigma" adı verilen 555,55 karatlık siyah elmas 3-9 Şubat'ta çevrim içi olarak açık arttırmaya sunulacak.

Üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen ve yapısında meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornitin de yer aldığı siyah elmas 10 Şubat'ta yeni sahibini bulacak.

Mevcut sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra son halini aldı. Orta Doğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline (yaklaşık 90 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

AA muhabirine konuşan Sotheby's Mücevher Uzmanı Nikita Binani, nadir ve göz alıcı bir elması satışa sundukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Binani, Enigma'nın Amerika Değerli Taşlar Enstitüsünce (GIA) dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması olarak gösterildiğini ve 2006'da da Guinness Rekorlar Kitabına "dünyanın en büyük kesim elması" olarak girdiğini kaydetti.

Enigma'nın var olan en güçlü elmaslardan biri olduğu bilgisini paylaşan Binani, kripto paraların da müzayedede kullanılabileceğini ifade etti.

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