Dünyada İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları protesto edilmeye devam ediyor
İsveç'in başkenti Stockholm, Almanya'nın başkenti Berlin ve İsviçre'nin Cenevre'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları protesto etti.
Stockholm/Berlin/Cenevre
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'de kadın, yaşlı ve çocuk sivillere yönelik işlediği savaş suçunun derhal durdurulmasını istedi.
Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.
"Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.
Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soykırıma son verilmesini talep etmek, silah ambargosu ve İsrail'e karşı yaptırım talep etmek için gösteriye katıldığını söyledi.
Hammam, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği tüm barbarca saldırıları durdurabilmenin yolunun, silah ambargosundan geçtiğini vurgulayarak, "Bugün burada İsveç hükümetinin, İsrail'e karşı silah ambargosu uygulamasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Berlin
Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek için Berlin kent merkezindeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya geldi.
Filistin milli marşının okunmasıyla başlayan eylemde, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Batı Şeria'ya saldırıları durdurun", "Cenin'e yönelik saldırganlık dursun", "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.
Gösteride, üstünde "Zamanın doldu Nazinyahu" yazan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resminin bulunduğu tablo da taşındı.
Protestocular, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.
İsviçre
Place De Neuve Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırıları protesto için kent merkezinde yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça "Filistin'e Özgürlük", "Katil İsrail" ve "Gazze'de soykırım son bulsun" sloganları attı.
İsrail hapishanelerinde esir tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan protestocular, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyguladığı politika dolayısıyla eleştiren eylemciler, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler taşıdı.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, yaklaşık 3 saatin sonunda Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.