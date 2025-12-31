Dünya yeni yılı karşılıyor
Dünya ülkeleri yeni yılın gelişini havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle karşılıyor.
Avustralya
Avustralya, 2026 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.
Yeni yıl, Sydney kentinde düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı.
