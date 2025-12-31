Dolar
42.95
Euro
50.53
Altın
4,311.65
ETH/USDT
2,972.20
BTC/USDT
87,625.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Dünya yeni yılı karşılıyor

Dünya ülkeleri yeni yılın gelişini havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle karşılıyor.

Ekip  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Dünya yeni yılı karşılıyor Fotoğraf: Claudio Galdames Alarcon/AA

Avustralya

Avustralya, 2026 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.

Yeni yıl, Sydney kentinde düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
Medipol Üniversitesinden Filistin'e destek mesajı
112 Acil Çağrı Merkezlerince bu yıl 95 milyon çağrı yanıtlandı
Sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla restoranın cam duvarını kırarak içeri girdiği kazada garson yaralandı
Başkentte yılbaşı tedbirleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor

Benzer haberler

Dünya yeni yılı karşılıyor

Dünya yeni yılı karşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

PTT 2026'da dağıtım hızı ve iade süreçleri için yeni yatırımlara odaklanacak

PTT 2026'da dağıtım hızı ve iade süreçleri için yeni yatırımlara odaklanacak
Danimarka'da son mektuplar dağıtılarak 401 yıllık geleneğe son verildi

Danimarka'da son mektuplar dağıtılarak 401 yıllık geleneğe son verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet