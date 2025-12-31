Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.87
ETH/USDT
2,978.30
BTC/USDT
88,212.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı.

Betül Bilsel  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

Ankara

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek, sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketine de yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

Danimarka'da son mektuplar dağıtılarak 401 yıllık geleneğe son verildi

Danimarka'da son mektuplar dağıtılarak 401 yıllık geleneğe son verildi
İstanbul'da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yeni yıla dolu girecek

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yeni yıla dolu girecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet