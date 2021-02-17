Euro
8.39
Dolar
6.96
BIST 100
1,540.59
Altın
1,775.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 85 milyonu aştı.

Emel Gözellik   | 17.02.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 85 milyon 4 bin 478'i iyileşti.

ABD'de 18 milyon 482 bin 67, Hindistan'da 10 milyon 654 bin 146, Brezilya'da 8 milyon 883 bin 191 ve Rusya'da 3 milyon 642 bin 582 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 489 bin 624 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İspanya'da 2 milyon 380 bin 998, İtalya'da 2 milyon 268 bin 253, İngiltere'de 2 milyon 231 bin 199, Almanya’da 2 milyon 154 bin 600, Kolombiya'da 2 milyon 95 bin 105, Arjantin'de 1 milyon 838 bin 291, Meksika'da 1 milyon 563 bin 992, Güney Afrika'da 1 milyon 396 bin 951 ve Polonya'da 1 milyon 354 bin 598’e ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 761 bin 443 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 110 milyon 200 bin 427’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 433 bin 893 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi
Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 85 milyonu geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 738 kişi hayatını kaybetti

ABD, Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor

AB, koronavirüsün türlerinin yayılmasına karşı önlem almaya çalışıyor
BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi

BM: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz bile Kovid-19 aşısı gitmedi