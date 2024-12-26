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Dünya

Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Banka, Çin ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyüyeceğini öngördü.

Dilara Zengin Okay  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Washington

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin büyüme beklentilerini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti.

Banka, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin raporunu "Talebi Canlandırmak, İvmeyi Yeniden Kazanmak" başlığıyla yayımladı.

Birçok zorluğa rağmen Çin'in ekonomik büyümesinin yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 4,8 ile güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, ancak 2024'ün ikinci çeyreğinden bu yana büyümenin iç talebin zayıflaması ve emlak sektöründeki uzun süreli gerileme nedeniyle yavaşladığı aktarıldı.

Raporda, Çin hükümetinin iç talebe yönelik kısa vadeli destek ile uzun vadeli finansal istikrar hedeflerini dengelemeyi amaçlayan politika teşvikleri sağladığı, bu teşvikleri tamamlamak için büyümeyi canlandıracak yapısal reformların tavsiye edildiği ifade edildi.

Çin'in bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin, bankanın haziran ayındaki tahminlerine kıyasla 0,1 puan ve gelecek yıla dair tahminin 0,4 puan artırıldığı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, son dönemdeki politika gevşetme önlemlerinin ılımlı bir destek sağlamasının beklendiği, hane halkı ve iş dünyası güvenindeki zayıflama ile emlak sektöründeki olumsuzlukların 2025 yılında da büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ifade edildi.

Dünya Bankası'nın raporunda, büyümenin önündeki yapısal kısıtlamalar arasında düşük tüketimin, gayrimenkul geliştiricileri ve yerel yönetimler arasındaki yüksek borç seviyelerinin ve yaşlanan nüfusun yer aldığı aktarıldı.

Çin ekonomisinin iç ve dış risklerle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, yurt içinde, emlak sektöründe daha kalıcı bir gerilemenin yatırımları ve yerel yönetim gelirlerini daha da zayıflatabileceği, düşük işletme karlılığı ve azalan işe alımlar nedeniyle iş gücü piyasası koşullarının daha da zayıflamasının ise tüketimi azaltabileceği kaydedildi.

Raporda, küresel bazda da ticarete ilişkin artan belirsizliklerin Çin'in ihracatı için risk oluşturduğu vurgulandı.

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