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Dünya, Koronavirüs

DSÖ'den omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamasına giden ülkelere tepki

Ömer Faruk Yıldız   | 30.11.2021
DSÖ'den omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamasına giden ülkelere tepki

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının görüldüğü ülkelere yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere, "Bazı üye ülkelerin genelleyici ve toptan tedbirlere başvurmasını endişeyle karşılıyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Cenevre'de DSÖ'ye üye 194 ülkenin temsilcilerine hitap eden Ghebreyesus, omicron varyantına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Ghebreyesus, yeni varyanta ilişkin gelişmeleri son derece ciddiye aldıklarını, üye ülkelerin de aynı ciddiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

Omicron varyantı nedeniyle kimsenin şaşırmaması gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Daha önce tekraren söylediğim gibi pandemi devam ettiği ve aşılamada eşitlik sağlanmadığı sürece virüsün tahmin edemeyeceğimiz şekilde mutasyona uğramasına daha çok imkan tanınacaktır." dedi.

Ghebreyesus, "Omicron'un bulaşıcılığı, şiddeti ve bu varyanta karşı test ve aşılamaların etkililiğine dair hala cevaptan yoksun çok sorularımız var. Sekreterliğimiz, bu konudaki bilgi eksikliğini kapatmak için ilgili ortaklarıyla çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Güney Afrika ve Bostvana, doğru olanı yaptığı için cezalandırılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bostvana'ya, varyantı çabuk tespit edip DSÖ'ye raporladıkları için teşekkür eden Ghebreyesus, "Bu ülkelerin doğru olanı yaptıkları için cezalandırılması beni derinden endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, varyantın ortaya çıktığı ülkelerden uçuşları iptal eden ülkelere yönelik, "Henüz tamamen anlamadığımız bir varyanta karşı vatandaşlarını korumak isteyen ülkeleri çok iyi anlıyorum, fakat bazı üye ülkelerin delillere dayanmayan ve sadece adaletsizliği daha kötü hale getirecek genelleyici ve toptan tedbirlere başvurmasını aynı şekilde endişeyle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkelere, varyanta karşı akılcı bir yaklaşımla tedbir almak ve aşılamada küresel eşitliği sağlamak için çalışmaları hızlandırma çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Varyant ile küresel mücadele, sakin, eş güdümlü ve uyumlu bir şekilde verilmelidir." dedi.

Ghebreyesus, dünyanın aynı zamanda Kovid-19'un delta varyantıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bulaşıcılığı önleyen tedbirler uygularsak aynı zamanda omicron ile de mücadele eder, daha çok hayat kurtarırız." diye konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.


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