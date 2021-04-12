Euro
9.71
Dolar
8.15
BIST 100
1,375.91
Altın
1,730.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ'den 'Kovid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var' uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 salgının sonlanması için "çok uzun bir yol" olduğu uyarısında bulunarak, "Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." dedi.

Bayram Altuğ   | 12.04.2021
DSÖ'den 'Kovid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var' uyarısı Fotoğraf: Omar Marques/AA

Cenevre

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "işe yaramaya devam ettiğini" vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

"Kovid-19 grip değil, genç insanlar öldü"

DSÖ'nün "sonu olmayan kapanmalara" karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

"Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı
DSÖ'den 'Kovid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 562 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

DSÖ'den 'Kovid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol var' uyarısı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 110 milyonu geçti

AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı

AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti
İranlılar Kovid-19 ve ekonomik kriz gölgesinde ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor

İranlılar Kovid-19 ve ekonomik kriz gölgesinde ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor