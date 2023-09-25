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Dünya

DSÖ, sel felaketinin yaşandığı Libya'da durumun endişe verici olmayı sürdürdüğünü açıkladı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sel felaketinin yaşandığı Libya'daki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
DSÖ, sel felaketinin yaşandığı Libya'da durumun endişe verici olmayı sürdürdüğünü açıkladı Fotoğraf: Aydoğan Kalabalık/AA

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, selin vurduğu Libya'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Libya'daki durum endişe verici olmaya devam ediyor. DSÖ, insanların psikososyal destek de dahil sağlık hizmetlerine erişimine yardımcı olmak için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, olası su ve gıda kaynaklı veya diğer hastalıkların belirtilerini tespit etmek ve ortaya çıkması durumunda yayılmasını önlemek amacıyla hastalık erken uyarı sistemini güçlendirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

DSÖ de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.


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