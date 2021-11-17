Dolar
10.45
Euro
11.83
Altın
1,863.48
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde

Ömer Faruk Yıldız   | 17.11.2021
DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi.

Dünya Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmek için Harekete Geçme Günü dolayısıyla DSÖ'nün yayımladığı yazılı açıklamada, bu hastalığa ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadının yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kanseri tedavi edici araçlara ulaşım zor hale gelirken düşük gelirli ülkelerde kadınlar, klinik tarama ekipmanı ve insan papilloma virüsü (HPV) aşısı gibi imkanlardan yoksun durumda." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19'un, rahim ağzı kanseriyle mücadeledeki etkinliği ciddi oranda düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, dünya ülkelerinin yüzde 43'ünde sağlık imkanlarının Kovid-19'la mücadeleye aktarılmasından ötürü rahim ağzı kanseri tedavilerinin yetersiz kaldığı aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle HPV aşılamaları azaldı

Bu kanserin önlenmesi için gerekli olan HPV aşısının uygulanma oranı da 2020'de yüzde 13'e gerileyerek 2019'a kıyasla azalma gösterdi.

Kız çocuklarının da HPV aşısı yaptırma oranının düştüğü, 2020'de dünyada 9-14 yaş aralığındaki kızların sadece yüzde 13'ünün aşı yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada rahim ağzı kanseri ölümlerinin ülkelerin gelir seviyesine göre büyük farklılık gösterdiği vurgulanan açıklamada, bu hastalıktan yaşamını yitiren her 10 kişiden 9'unun düşük ve orta gelirli ülkelerden olduğu belirtildi.

Açıklamada, dünyadaki rahim ağzı kanserlerinin 3'te 2'sinin görüldüğü 80 ülkede, kanseri önleyen HPV aşısının hala uygulanmadığı bildirildi.

Hedef, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanması

DSÖ'nün "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanması ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılması hedefleniyor.

Bu tedbirlerin alınması halinde 2050'ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 oranında azalacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Benzer haberler

DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde

DSÖ: Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde

DSÖ, dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1,27 milyara inmesini bekliyor

DSÖ: Yemenli çocukların yüzde 75'i yetersiz beslenmeden muzdarip

DSÖ: Afganistan'da 3,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya

DSÖ: Afganistan'da 3,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya
DSÖ'den aşı üreticilerine COVAX programını önceleme çağrısı

DSÖ'den aşı üreticilerine COVAX programını önceleme çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi