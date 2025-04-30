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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Birleşmiş Milletler kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde Türkiye adına sunum yapıyor
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Dünya

Filistinli kuruluşlardan DSÖ'ye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılması çağrısı

Filistinli kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a sağlık krizinin tırmandığı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kurtarılması için acil müdahale çağrıda bulundu.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Filistinli kuruluşlardan DSÖ'ye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılması çağrısı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu konuya ilişkin açıklama yaptı.

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İsrail hapishane sisteminin sistematik şekilde uyguladığı tıbbi ihmal nedeniyle ciddi cilt hastalıkları, kronik ishal ve kusmanın yanı sıra yaygın uyuz ve amipli dizanteri (amebiasis) salgını yaşandığı belirtildi.

İsrail'in uyguladığı tıbbi ihmalin soykırımın başlangıcından bu yana eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanan tıbbi suçların bir parçası olduğu kaydedildi.

Hukukçular tarafından ziyaret edilen İsrail hapishanelerindeki her mahkumun en az bir sağlık sorunundan muzdarip olduğu; bu durumun da yaşanılan sağlık felaketinin seviyesini yansıttığı ifade edildi.

Bunun sadece acil bir sağlık durumundan ibaret olmadığı aynı zamanda insani bir felaket olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaşanan can kaybı arasında aç bırakılan ve hasta olan bir çocuğun da olduğu bilgisi verildi.

Negev, Megido, Gilboa ve Ofer başta olmak üzere İsrail hapishanelerinde hastalık salgını yaşandığına işaret edilerek, Ofer Hapishanesinde tutulan çocukların, temel hijyen malzemeleri ve tıbbi bakımdan sistematik şekilde mahrum edildiği; bu nedenle teşhis veya tedavi edilmeyen cilt hastalıklarının ortaya çıktığı kaydedildi.

DSÖ'ye uluslararası sağlık standartlarına ve Cenevre Sözleşmelerine uyması; kritik vakalar için bölge dışındaki hastanelere sevk dahil, gerekli tedavi ve acil tıbbi bakımın sağlaması konusunda İsrail makamlarına acilen baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca İsrail hapishanelerinde bağımsız uluslararası bir tıbbi denetim mekanizması oluşturulması ve İsrail makamlarının Filistinli tutuklular aleyhinde devam eden ihlal ve suçlarından sorumlu tutulması talep edildi.

Sağlık hizmetlerinin ve hijyen malzemelerinden kasıtlı şekilde mahrumiyetin ağır, insanlık dışı ve küçümseyici bir uygulama olduğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a acil bir çağrıda bulunulan açıklamada, sağlık krizinin tırmandığı İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılması için acilen uluslararası müdahale talebinde bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı en az 400'ü çocuk, 27'si kadın olmak üzere 9 bin 900'ü aştı.

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