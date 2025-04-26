Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,799.00
BTC/USDT
94,275.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye'de 16 milyondan fazla TURKOVAC aşısının üretildiğini söyledi.

Muhammed Kısır  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu Fotoğraf: Muhammed Kısır/AA

Kayseri

Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi tarafından Osmanlı Çay Evi'nde "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada vatandaşlarla buluşan Özdarendeli, pandeminin sona erdiğinin 2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edildiğini söyledi.

Çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Ülkemizde TURKOVAC yaklaşık 16-17 milyon doz üretildi. Çok ciddi bir rakam. Gelecekte herhangi bir salgında ve pandemide çok daha hızlı refleks gösterme adına çalışmalar devam ediyor. Tabii yetişmiş insan gücü de çok önemli. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü olarak bu konuda yüksek lisans ve doktora yaparak yetişmiş insan gücüne de büyük katkı sağlamak en önemli amaçlarımızdan biriydi."

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Özdarendeli, "Aşılarda bir takım küçük yan etkiler de olsa, halk sağlığını korumakta en büyük silahlarımızdan biri." dedi.

Etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Her alanda teknolojik gelişimi hızlandırmaya çalışıyoruz
Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu
Kadın akrobasi pilotu Şener, Dünya Pilotlar Günü'nde gösteri uçuşu yaptı
İzmir'de kentsel dönüşüm projesi hak sahipleri çadır kurarak eylem yaptı
YTB'nin KATİP programıyla Türkçe öğrenen Gambiyalı diplomat Jobe yıllar sonra YTB'yi ziyaret etti

Benzer haberler

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, söyleşide konuştu

Veteriner hekimler, sahipsiz köpek sorununun çözümünde daha fazla görev üstlenecek

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı

İş insanı Ali Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ali Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Kurum, İstanbul depremlerinin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı

Bakan Kurum, İstanbul depremlerinin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı
DMM, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılar ile ilgili iddiaları yalanladı

DMM, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılar ile ilgili iddiaları yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet