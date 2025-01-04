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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, İsrail'in gözaltına aldığı Husam Ebu Safiyye'den haber alınamadığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
DSÖ, İsrail'in gözaltına aldığı Husam Ebu Safiyye'den haber alınamadığını bildirdi

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini hedef almasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsrail'in baskın yaptığı ve yaktığı Kemal Advan Hastanesi'nin tamamen işlevsiz kaldığını hatırlatan Ghebreyesus, 27 Aralık'ta gözaltına alınmasından bu yana hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin güvenliği ve sağlık durumu hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, "İsrail'e, Safiyye'yi serbest bırakma çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze'deki insanların sağlık hizmetlerine erişmesi gerekiyor. Ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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