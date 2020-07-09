'Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk makamlarına takdir ve saygılarımı sunuyorum'

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk makamlarına saygılarımı sunuyorum
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Ankara
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Kovid-19 mücadelesinde Türkiye'nin çok önemli bir virajı aldığını belirten Kluge, "Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır" ifadesini kullandı.
Kluge, Türkiye'nin yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye'de mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayabileceğini Alman yetkililere bildirdiğini belirtti.
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