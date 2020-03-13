DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
Cenevre
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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