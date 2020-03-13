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Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 13.03.2020
DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

 

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