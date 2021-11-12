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Dünya

DSÖ: Afganistan'da 3,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'da 2021 yılı sonuna kadar 5 yaş altındaki tahmini 3,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olmasının beklendiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 12.11.2021
DSÖ: Afganistan'da 3,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya Fotoğraf: Ahmad Seddiqi/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına başkent Kabil'den video konferans yöntemiyle bağlanan DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, ülkede sağlık çalışanlarına mart ayından bu yana maaş ödemesi yapılamamasından dolayı sağlık sisteminin sekteye uğramasından endişe duyduklarını ifade etti.

Harris, DSÖ'nün Afganistan'daki kriz boyunca hayat kurtarmak için yardım sunmaya ve temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Ancak bu iş, uluslararası toplum ve bağışçıların desteği olmadan sürdürülemez." dedi.

Yetersiz beslenmenin Afganistan genelinde büyüyen bir sağlık sorunu olarak devam ettiğini vurgulayan Harris, yıl sonuna kadar 5 yaş altındaki tahmini 3,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Harris, "Bu çocukların en az 1 milyonu, acil tedavi olmazsa şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle ölme riski altında." diye konuştu.

BM başta olmak üzere uluslararası toplum, Afganistan'da gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor.

BM verilerine göre Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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