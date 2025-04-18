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Dünya

Doğu Kudüs'teki Hristiyanlar İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde "Kutsal Cuma" töreni düzenledi

Filistinli Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları altında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan "Kutsal Cuma"yı andı.

Burak Dağ  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Doğu Kudüs'teki Hristiyanlar İsrail'in kısıtlamalarının gölgesinde "Kutsal Cuma" töreni düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Hristiyanların Doğu Kudüs'e geçmesine bu yıl da izin vermedi.

Yüzlerce Hristiyan, "Kutsal Cuma" dolayısıyla İsrail polisinin konuşlandığı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki ara sokaklardan Kıyamet Kilisesi'ne yürüdü.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanların kente ulaşmaları mümkün olmazken, anmaya katılanların büyük çoğunluğunu yerel halk ve yabancı turistler oluşturdu.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle son iki yıldır kutlamalar sade ve hüzünlü bir atmosferde gerçekleştiriliyor.

Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar, sonraki günü de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa'nın Kıyamet Kilisesi’ne defnedildiğine inanıyor.

Hristiyanlar pazar günü başlayan Paskalya Bayramı öncesi bugünü de dualar ve çeşitli dini ayinlerle geçiriyor.

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