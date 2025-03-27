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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti

27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

Washington

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Washington’da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti.

27.03.2025


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