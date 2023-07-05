Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya, Belarus ve Özbekistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşı ile yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan #Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı marjında #Bakü'de— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 5, 2023
- #Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kadir,
- #Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik,
- #Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov
ile görüştü.🇹🇷🇲🇾🇧🇾🇺🇿 pic.twitter.com/OgmRqdHwai
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.