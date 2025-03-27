Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson'ı kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.