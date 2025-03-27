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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Joe Wilson'ı kabul etti.

Büşranur Keskinkılıç  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson'ı kabul etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi ve ABD Kongresi ABD-Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Grubu Eş Başkanı Wilson'ı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde kabul ettiği bildirildi.

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