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Dünya

Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında yoğun şekilde sürüyor.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar sürüyor

Azez

Deyrizor'da terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, diğer Arap aşiretlerinin de katılımıyla genişledi.

PKK/YPG'nin yerinden ettiği Arap aşiretlerinin desteğiyle büyüyen mücadelede, terör örgütü, işgal ettiği köylerden kayıplar vererek çekiliyor.


Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı.

Geri çekilen PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde ani baskınlarla Arap aşiretlerine zaiyat verdirmeye çalışıyor.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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