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Dünya

Devrik Esed rejiminin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde yakınları bulunanlar, El Müctehid Hastanesi'nin duvarlarına asılan fotoğraflar üzerinden yakınlarını tespit etmeye çalışıyor.

Ömer Koparan, Zeynep Katre Oran  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Devrik Esed rejiminin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor

Damascus

Devrik Esed rejiminin hapishanelerde işkenceyle öldürdüğü yakınlarını bulmak isteyen kişiler başkent Şam'ın güneyinde yer alan El Müctehid Hastanesi'nin önünde toplandı.

Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışan Suriyeliler, hastane morguna da giderek işkence izleri taşıyan cesetlerin arasında yakınlarını aradı.

Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'nin morgunda torbalara istiflenmiş ve işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset otopsi işlemleri için El Müctehid Hastanesi'ne taşınmıştı.

İşkence sonucu öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

"Fotoğraflara bakılamıyor"

Suriye'nin Hama ilinden Muhammet Halef, AA'ya yaptığı açıklamada, 2014 yılından beri kardeşinden haber alamadığını anlattı.

Esed rejimi devrildikten sonra Sednaya Hapishanesi'ne geldiğini söyleyen Halef, "İki gün boyunca orada kaldım. Yerin altında farklı olan odalar var dediler. Suriye Sivil Savunması ekiplerinin onları bulmasını bekledik ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.

Halef, Sednaya'daki isim listesinde ve cezaevinden sağ kurtulan insanlar arasında kardeşine rastlamadığını belirterek, El Müctehid Hastanesi'ndeki cesetler arasında kardeşinin olup olmadığını öğrenmek için Şam'a geldiğini kaydetti.

Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflar arasında kardeşini bulamadığını ifade eden Halef, "Duvarlarda kimlik tespiti için fotoğraflar var. Birinin gözleri oyulmuş, birkaçına eziyet etmişler. Fotoğraflara bakılamıyor. Keşke ölselerdi ve bu eziyeti çekmeselerdi." ifadelerini kullandı.

Halef, 10 yıldır haber alamadığı kardeşini aramayı sürdüreceğini belirtti.

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