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Dünya

Devlet Tiyatroları, KKTC'nin Girne Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Devlet Tiyatroları, KKTC'nin Girne Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Lefkoşa

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul arasında Kıbrıs Türk tiyatrosunun geliştirilmesi, estetik ile etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak çalışmalar düzenlenmesi ve tiyatro sanatının turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkı sağlaması amacıyla işbirliği protokolünün imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girne Belediye Başkanı Şenkul, imzalanan protokolün çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tiyatro konusunda da önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Şenkul, güçlü sanatçı kadrosu ile Türkiye Devlet Tiyatrolarının ülke kültür ve sanatına önemli katkıları olacağını belirtti.

Girne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenin ardından DT Genel Müdürü Karadağlı ile Şenkul arasında hediye teatisi yapıldı. ​​​​​​

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